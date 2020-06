:

De sfeer is heel relaxed, Kuif, wel veel sociale druk maar die voel je als buitenalnder niet, zeker niet als je normaal doet en zo goed en zo kwaad als het gaat probeert mee te doen en het in ieder geval respecteert. Maare, niet alleen dat land waar jij aan denkt, heb die ervaringen ook in Indonesie en Laos, gewoon meedoen en nromaal doen. Ben ook geen resort/compoundtype, zit ook nooit in toeristengebieden, boeien me niet. Nederland is ook meer dan Volendam, Zandfoort of Scheveningen.

En de wereld is groot, heel groot. Als de tijd daar is wil ik ook nog wel eens Afrika ( sub-Saharees ) en Zuid-Amerika intensief verkennen, eens kijken wat dat allemaal nog voor moois en interessants te bieden heeft. Maar goed, dat komt later.