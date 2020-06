Als ik zo de comments lees ga ik er maar niet naar luisteren.

Daarbij; al die gedachten komen voort, van eenieder, uit niet al te perfecte hersentjes, dus de meuk die eruit komt is meestal destructief, voor anderen, want zelfbehoud komt eerst, dat zien we dan als positief.

Zo ver denkt men dan nog wel, dit zal wel de reden zijn dat we ooit een neo-cortex ontwikkelden; de egotrippers konden net wat beter overleven in de groep dan de underdogs, later kweekten we daarmee de narcisten, waar we vervolgens massaal op stemmen.

Die Rutte kom me ook m'n strot uit, midden in de zomer jengelen over zwarte Piet, leuke afleidingsmanouvre, er is nog een enorme economische-crisis gaande en ondertussen wordt ons vanalles door de strot geduwd; geld zonder waarde, boa's met een knuppel, reserveringen in restautrants natrekken om 'de verspreiding ' van corona te volgen, want als het weer uitbreekt ligt het natuurlijj niet aan de hordes demonstranten maar aan de restaurants en ondertussen stikt Italie van het goud, maar gaan wij heel solidair dokken voor de arme zieltjes aldaar.

Lekker met zwarte tegels, gebalde vuisten en selfies kwetteren over racisme terwijl gvd de hele economie instort, succes met de afleiding.