@Lt-Kol Kilgore | 05-06-20 | 15:15: het lokaal/lokaler bakken van een burgerbroodje door de grote burgerketens zou ik kunnen toejuichen, mits goed gedaan. Op dit moment komen de broodjes blijkbaar uit een grote fabriek in Duitsland en kunnen ze een constante kwaliteit garanderen (wat zeker voordelen heeft). Met een lokale bakker zijn er mogelijkerwijs uitschieters naar boven en beneden. Maar goed, dit is niet echt relevant voor mij, want ik kom eigenlijk nooit bij de grote ketens, omdat ik het gewoon niet zo lekker vind (dat gezegd hebbende: de veganistische burger van McDonald's die ik in Duitsland op heb vond ik dan weer wel lekker).

Over die ingrediënten: ja, dat is altijd interessant om te lezen en dat doe ik dan ook regelmatig, zeker als er een nieuw product het huis binnen komt, of als iets opeens anders smaakt. Zo lijkt het alsof steeds meer biermerken aan het overstappen zijn van gewone suiker naar fructose-glucosesiroop voor hun bieren (of het is me eerder nooit opgevallen). Een ander iets is het vervangen van bepaalde oliën en vetten door palmolie/palmvet. Veel pindakaas bevat tegenwoordig palmolie, omdat pindaolie duurder is dan palmolie. Wil je dat niet, dan moet je de biopindakaas kopen (o.a. Lidl, AH), of zelf maken (wat niet heel erg lastig is).

Zelf zijn we hier al nooit van de potjes en pakjes geweest en de dingen die we hadden worden opgemaakt en daarna niet meer aangevuld. Het kost allemaal meer tijd, maar dat hebben we er voor over.