Femke heeft MinJus voorgelogen. Aftreden. Zie app van Ferd aan Femke:

"Femke

Ik ben verbaasd over hoe zich dit ontvouwt aan jouw kant. Om 17.02 vandaag kreeg ik een appje van jou waarin je aangaf dat er veel meer mensen dan was geraamd door de organisatie op de demonstratie afkwamen. Het waren er toen al duizend zei je. Lang niet iedereen hield zich aan de 1,5 meter. Je gaf aan niet te willen ontbinden: ‘’Daarvoor zijn de emoties te groot’’ – en gaf aan te willen voorkómen dat demonstranten tegenover politie zouden komen te staan. Ik heb in een antwoordappje en in een kort telefoongesprek gezegd dat te begrijpen en dat er wel later geëvalueerd moest worden. Ik heb wel –telefonisch- mijn zorg benadrukt over mogelijke onrusten nav je bericht. Je gaf toen aan dat er busjes buiten zicht klaar stonden. Twee uur later om 19.09 appte je mij dat een vd kranten los ging en dat je naar buiten wilde brengen dat dit een driehoeksbeslissing was geweest ‘’in ruggespraak’’ met mij. Ik heb direct gereageerd dat dat niet zo was.

Ik zie nu achteraf dat jij op AT5 hebt verklaard dat mbt het de demonstratie niet ontbonden mocht worden vanwege het belang van het onderwerp. Daarover verschillen wij dus wezenlijk van mening. Maar die achtergrond van de beslissing is helemaal niet door jou bij mij gemeld.

Groet Ferd"