We zijn ons nou al een paar maanden voorbeeldig aan het gedragen, dus het wordt tijd dat we daar iets voor terugkrijgen. Op verkansie naar al die shit hole countries waar we de coronabonds naar moeten overmaken bijvoorbeeld. Want lekker weg in eigen land is prima te doen in mei, maar in de zomer willen we het virus wel een beetje laten rondgaan in Europa. Anders schiet het niet op met die groepsimmuniteit. Verder zal Rutte ook wel aankondigen dat de scholen nog verder open mogen, omdat volgens het RIVM kinderen het virus nauwelijks overdragen en zijn we benieuwd of Rutte nog verder ingaat op Het Nieuwe Abnormaal en het optreden van Femke en haar mensen. PERSCO!

Update: Vanaf 15 juni zijn landen "geel" zoals Duitsland, België en Italië

Update: Verenigd Koninkrijk en Zweden zijn "viesss". Blijf weg

Update: Wie naar "rode" en "oranje" landen gaat, moet 14 dagen in isolatie

Update: Burgemeester Femke Halsema is een "onverantwoord" sujet

Update: Nederlanders in buitenlandse corona-haarden worden NIET gerepatrieerd

HAHAHA: Rutte: "Ik ben geen Frits Bom hier"

GEEN PANIEK