GroenLinks is ten eerste niet groen want inmiddels weten ook de linkse wappies dat het kappen van bossen, het vervoer van het gekapte hout via zwaar vervuilende schepen en het opstoken daarvan nu niet bepaald milieuvriendelijk is. Wist de rest van Nederland allang maar bij linkse gekkies duurt het altijd even. Ten tweede is GroenLinks zo corrupt als de neten want burgers verplichten energie af te nemen van een biomassa centrale in plaats van eigen en veel betere keuzes te maken willen ze verbieden. You got to be fucking kidding me....