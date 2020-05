Tja, je zal maar in een wijk wonen waar ze de boel gasvrij maken... Komt koning Pils kijken naar een modelwoning die omgebouwd is naar stadswarmte maar dat nog helemaal niet is, hangt half houtje touwtje een niet werkzame installatie. Bewoners die niet meegaan krijgen wel 5,6 keer de gemeente over de vloer, waarbij de toon steeds dreigender wordt. Bewoners die niet overgaan krijgen 1 vandaag over de vloer, om weggezet te worden als gas klevers. Waarbij de kosten enorm zijn omdat hun niet van het gas willen, dat diezelfde bewoner 60 jaar onderhoudskosten heeft betaald aan onder andere het gasnet stapt men even overheen.

Gemeente is zo verbolgen hierover, men is naar Den Haag gestapt om te vragen om mensen te kunnen dwingen ook in bestaande wijken van het gas af te gaan. Zoals iedereen weet gaat het langzaam in den haag, dus voert men de werkzaamheden vertraagd uit. Gevolg de straat van 50 meter ligt al een jaar open.