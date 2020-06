KIJK! We hebben vrijdag Tim Hofman aan de toog van het GSTV Keldercafe. Nou niet meteen gaan gillen over LiNkSe DeUgMeDiA NpO VlOgJoCh: het had niet veel gescheeld of Tim was GSTV-presentator geworden, ooit lang geleden voordat ie door de NPO werd ingelijfd en daar alle lineaire regels overhoop gooide met zijn successhow #BOOS. Tim heeft namelijk net zo'n activismeknopje alsdat wij soms aanzetten, alleen vliegt hij er wat linkser in dan wij. Maar be fair: Kleine Nemr versus Klaas Dijkhoff leverde een geweldige rel op. Zijn Kamerpleidooi voor legalisering van wiet (wat ie zelf nog nooit gebruikt zegt te hebben) was ook een goed geknipte top. En dat ie dan af en toe Reisbureau NPO misbruikt om met een wijzend vingertje de misstanden in de hele wereld aan ons voor te leggen, ach, dat vergeven we hem ook wel weer. Want van Tim weten we twee dingen heel zeker: hij doet waar ie zelf zin in heeft, en hij kan een goed potje bier drinken. Dus over ons lijk dat we 'm zouden weigeren in de roze bierkelder.

Samenscholing van alle gasten die geweest zijn

Een nieuwe naam voor het Coronacafe? Corona is bijna weg dus we willen van die stomme naam af in het GSTV Coronacafe. Tijd voor een beetje rebranding. Maar wat moet het worden? ROEPT U MAARRRR GSTV SamenschoolTV

Het Nieuwe Normaal

Het GSTV Podcafé

Chips. Nootjes. Bier.

De Tom Staal Experience

KloofTV Weekjournaal

Anders, namelijk



