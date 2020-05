In Amerika is een tribale stammenstrijd tot ontploffing gekomen door de gewelddadige dood van George Floyd onder de verstikkende knie van een politieagent. Black Lives Matter fucken The Police. Diverse Big Corps proberen hun franchises met lege diversiteitstweets (vergeefs) te beschermen tegen plunderingen, inciteful CNN snapt nog steeds niet waarom het hoofdkantoor van hun MSM-stam in Atlanta overlopen werd door zwarte Amerikanen, en iedereen en z'n reactionair rechtse militieburger grijpt naar de wapenen & de 4WD's. De Amerikaanse middenklasse brandt - althans: hun winkels & bedrijven, zoals huiveringwekkend in beeld gebracht in onderstaande anekdotische vernieling en mishandeling van een 35+ jaar oude Mom & Pop brandblusserwinkel (!) in Rochester, NY door (laten we een eufemisme gebruiken) black youths.

Ondertussen zie je overal tussendoor de roomblanke aansporingen, de getrademarkte aanvalstactieken en het agressieve opportunisme van Bernie-aanhangers extreemlinks ANTIFA-tuig. Die thuiswonende reltoeristen zijn door Donald Trump zojuist alsook at long last aangemerkt als TERREURORGANISATIE. Die zwarte hoodies, dat worden oranje overalls en de nieuwe thuisbasis is niet langer het ouderlijk huis in Oakland, California, maar een ijskoud cellenblok in Guantanamo Bay, Cuba. Win-win, want op dat eiland hébben ze al dat door ANTIFA gedroomde communisme! Of blijven de medewerkers van de Biden-campagne hun borgtocht betalen?

Nu alleen nog even dat hardnekkige probleempje met politiegeweld oplossen, Donald...

RIP Rochester Fire Equipment

Antifa be like: Black Lives Matter minder dan Marxistiese Revolutie

Deze mensen mogen Amerika niet meer in