"Nee, het coronavirus is niet 'zomaar een griepje'. Het gevaar is vooral dat de druk op de gezondheidszorg te groot wordt", pinde Anna Dijkman op 11 maart bovenaan haar Twitterpagina. U kent Anna (wij mogen Anna zeggen) misschien nog als hoofdredactrice van ons in het Mediasterfhuis ter ziele gegane beursblog DasKapital (RIP), maar tegenwoordig is ze (behalve vliegende keep op allerhande statistiek-gebied) de primaire Corona-Correspondent van Het Financieele Dagblad, de courant met die sjieke dubbele e in de naam omdat diakritische stippen zich zo lastig laten loodletteren. We zijn inmiddels anderhalve meter tweeënhalve maand verder en dat corona niet 'zomaar een griepje' was, is wel duidelijk. Maar de druk op de gezondheidszorg is inmiddels een heel stuk minder geworden, en heeft - gelukkig - nooit de landelijke kritieke grens bereikt. Tijd om de eeuwige herhaalvraag "Hoe nu verder?" aan haar te stellen. Gaan we aan de lijn van De Hond, blijven we ons richten op het RIVM, gaat de GGD ons echt massaal testen vanaf 1 juno, kan Anna misschien even womansplainen hoe Tom het beste kan manspreaden op het terras maandag, en is het veilig om een broodje filet americain te bestellen bij je bier?

DAT, en meer, vrijdagavond om 21u00 live in het Coronacafe, op deze zender en op het GSTV YouTubekanaal.