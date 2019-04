GeenStijl was ooit GeenStijl met een videosite, maar onze toenmalige uitgever zag kansen in een knalroze kerstboom met meer klikbare ballen. Dus kwam eerst Glamora.ma (dat helaas deaud moest omdat die Privé-lul aan de Basisweg er niet tegen kon dat Glamo leuker & scherperder was en alle C-sterren over de zeik raakten). En DasKapital werd opgericht, volgens hardnekkige vertellingen tijdens een geheim overleg in een ouwe bankkluis in de kelder van DNB. Hoewel we @JvKup gewoon per DM vroegen of ie bij ons kwam werken, waarop ie prompt ja zei en wij de vreemde polder-exotische menggeur van cola, drop en frikandellen nooit meer uit onze neusharen gewassen krijgen. Enfin. Die oprichting ging gepaard met een hoop middle management keloel over "synergie" en "content swap" maar dat deden we lekker nooit en toch groeide DasKapital als kool. Anna Dijkman en Joost van Kuppeveld kwamen en gingen, evenals vele anderen die hun carrière versneld zagen door hun bijdragen aan het bankenblog dat van Knot tot de ECB-toren te Frankfurt gelezen werd. Maar helaas: bezoek te over, banners te weinig en daarmee te weinig rendement. Het is een ijzeren economische wet van kosten en baten: je kan het wel gratis lezen, maar je kan het niet gratis maken. Dus vandaag trekt Mediahuis de stekker uit het illustere bankenblog met de beste kapitalisten-URL van heel .nl. Jongens. Anna ook. Bedankt voor het lachen, de vrijmibo's en de blijvende vriendschappen. Tabee!