Is dit OM ons OM nog wel. De lont in het kruitvat van de recente explosie aan homohaat in Amsterdam-Oost, bovenstaande mijnheer van Grunbergse komaf, zeg maar de original gangster van het hoofdstedelijke anti-homogeweld (* & *) gepleegd door 'jongeren met een Marokkaanse achtergrond' (© Ellie Lust), heeft als eis voor zijn kleine pik een LEERSTRAF gekregen. Zo de Koran "jongeren" leert dat homoseksualiteit hartstikke vies is, zo Nederland de "jongeren" ervan poogt te overtuigen dat homoseksualiteit helemaal niet hartstikke vies is. Middels een heuse leernichtenstraf. "Een leerstraf is een training die de jongere helpt om zijn gedrag te veranderen, zodat hij niet opnieuw in de problemen komt." Nou, in casu waren het toch vooral de homoseksuele voorbijgangers die in de problemen kwamen. Enfin, leerstraffen hebben supercoole namen, zoals TACt, Tools4U en So-Cool, dus nu gaan we zien wie meer invloed heeft op zo'n joch. Koran, Allah, cultuur, foute vrienden, patriarchale gebruiken en gebrekkige opvoeding. Of Tools4U.