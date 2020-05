: Een model is een versimpelde wiskundige representatie van wat men denkt dat de realiteit is. Men gebruikt dergelijke modellen om te kijken of een theorie of hypothese hout snijdt. Men stopt factoren die van invloed zijn (waarvan men dénkt dat die van invloed zijn) en gen men geeft een bepaalde 'zwaarte' aan elke factor. Welke factor is van zoveel invloed en welke van zoveel. Als de uitkomst van het draaien van het model overeenkomt met wat je had verwacht, mag je stellen dat je theorie of hypothese nog niet onderuit is gehaald. Het bewijst niets/. En als er niet uit kwam wat je had gehoopt kun je aan de knoppen draaien van bijvoorbeeld de zwaarte van elke factor of zelfs factoren weglaten of toevoegen. Een model is namelijk nooit af.

Het is echter een heel ander verhaal (en volkomen onwetenschappelijk) om van te voren te stellen dat de modellen een perfecte weergave van de werkelijkheid zijn, dat dat geen discussie meer behoeft en dat Het Klimaat in al zijn facetten volkomen doorgrond is. en dat je er voorspellingen over de echte wereld mee kunt doen die in steen staan geschreven.

Ik weet niet wat je achtergrond is maar iets van wetenschap zit daar niet bij. Je kunt wel mooi in verkleinwoordjes smalen maar dat is het gebrek van iedereen die de waarheid in pacht heeft of zijn wereldbeeld bedreigd weet door argumenten waar even geen fatsoenlijk antwoord op is. Heel onbeschoft eigenlijk.