Nou, YouTube heeft een aanleiding gevonden hoor: de klimaatdocu van Michael Moore is van de zender gejorist. Moore dropte onlangs een kritisch tegengeluid tegen de kortetermijnwaanzin & schijnduurzaamheid van zon, wind en biomassa waar de Generatie Greta welhaast gewelddadig van werd. Maar censuur valt ook zo op. Een fotograaf bood uitkomst, zoals hierboven te lezen: 1 fotootje met copyright leidt meteen tot verwijdering van de volledige docu. Dat is geen auteursrechtenclaim, dat is politieke censuur.

Regisseur Jeff Gibbs laat het er niet bij zitten: “This attempt to take down our film and prevent the public from seeing it is a blatant act of censorship by political critics of Planet of the Humans. It is a misuse of copyright law to shut down a film that has opened a serious conversation about how parts of the environmental movement have gotten into bed with Wall Street and so-called “green capitalists.” There is absolutely no copyright violation in my film. This is just another attempt by the film’s opponents to subvert the right to free speech.” Is wel zo.

Ook in Nederland