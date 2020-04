Tuurlijk, die dikke is zo Groen & Links as they come. Maar deze docu roert als bijvangst wel erg diep in de stierenstront van wind, solar en biomassa.

Michael Moore, beroepsdrammer tegen alles wat pro-gun, pro-kapitalisme en pro-Republikein is. Maakte desalniettemin, naast totale shitshows, ook hele goeie docu's, en snapte - net als wij (video onderaan) - dat Donald Trump president ging worden voordat hij won. Enfin, deze introductie was helemaal niet nodig, je kan ook gewoon op play klikken en je eigen oordeel vormen over bovenstaande docu, die we zelf in ieder geval serieus goed vonden. Moore is niet tegen klimaattransitie (integendeel, hij is heel erg vóór) en denkt ook dat we in een "extinction event" zitten als mensheid (zucht, mafkees), maar is ondertussen wel bunkerhard kneiterkritisch op zonnepaneelzeloten, windmolenwappies en biomassa-bullshit. Vooral omdat het de verkeerde mensen met de verkeerde motieven verrijkt met andermans miljarden,

...MAARRR die aanklacht heeft Moore verpakt in dik anderhalf uur met een abundance aan (voor)beelden van wegrottende windmolenparken, ondergezandstuifde zonnepanelen omdat ze er 500 jaar oude woestijnflora voor hebben geshredderd, en de nonsens van bossenkap voor onrendabele biomassa. De drijfveer van de docu is volstrekt antikapitalistisch. Maar, zoals Michael "More Nukes!" Shellenberger op Forbes schrijft: "The apocalyptic rhetoric detracts little from the heart of the documentary, which exposes the complicity of climate activists." En: "The film unearths a great deal of information I had never seen before." Dat gold voor ons ook. Kijkt die corpulente klimaatpaus-koekwaus in Brussel ook ff mee?