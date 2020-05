Ah, een rotterdammert!

Vraag.

Is het jou ook opgevallen dat de BOA's in 010 bijna allemaal 'gekleurd', 'allochtoon' ... pff, oh nee, fout!!! .... Nederlanders-met-een-niet-Nederlandse-achtergrond zijn? Soms zit er ook een autochtone Rotterdammer tussen, maar dat is zelden. Ik schat dat autochtone BOA's in 010 een 10-15% uitmaken van al het BOA-personeel. De autochtone bevolking in heel 010 is 48,4 %.

Er lijkt dus sprake van een ondervertegenwoordiging. Maak ik uit de cijfers op. En wat ik zelf beleef in onze stad.



Het lijkt dus dat de BOA-werkgever in 010 (dat is de gemeente) bij het aannamebeleid of de bij de werving voor BOA's een niet toegestaan onderscheid maakt o.b.v. afkomst en achtergrond.

Ik denk dat onze burgemeester Aboutaleb daarmee een fout signaal af geeft.



Wat vind jij?