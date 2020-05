Honderdduizend televisies aan de wand, schuimloos bier uit de tap en dronken Engelsen die prachtige liederen uit hun lelijke muilen braken: voor één keertje bouwen we het GSTV Coronacafe om tot het GSTV Sportcafé! Lekker met het bier aan de lip ouwehoeren over blinde scheidsrechters, flegmatieke linksbuitens, KNVB-directeuren zonder ruggengraat, dammen, Max Verstappen, The Last Dance en nog veel meer dingen die ooit zo belangrijk leken. Hoofdgast van de show is Neal Petersen. Journalist, voetbalencyclopedie, sportkenner, liefhebber van obscure Amerikaanse sporten en natuurlijk podfather en aanvoerder van FC Afkicken, voor wie de derde helft minstens zo belangrijk is als de tweede. Dat is nog eens van je beroep een hobby maken - of andersom. De laatste sportwedstrijd die Van Rossem heeft gezien is de volleybalfinale van 1996, dus hij staat een keertje buitenspel, maar FC Utrecht-legende Tom Staal is er natuurlijk wél. Vragen voor Neal? Vragen over voetbal? Vragen wie de favoriete Duitse voetballer van Tom Staal is? Smijt het in de comments en we nemen het mee!

VRIJDAG 22 mei, 21:00 uur, LIVE op deze zender & GSTV YouTube.

