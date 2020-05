Weer een buitengewoon interessant rapport uitgekomen. Google maar even op "SARS-CoV-2 is well adapted for humans. What does this mean for re-emergence?".

Hiering staat dat het virus in eerste instantie door een mens naar dieren op de wetmarket is gebracht ipv van wetmarket dieren op de mens. (Net als die nertsen, die werden ook door een mens geinfecteerd).

Er staat ook in dat het virus op dat moment al wel heel erg goed overweg kan met menselijke cellen, zo ontzettend goed dat dit niet 'per ongeluk de eerste stap' heeft gezet op die markt.

En tenslotte als uitsmijter dat de mogelijkheid dat de eerste besmetting via een laboratorium heeft plaatsgevonden niet moet worden afgeschreven, omdat het nog het meest lijkt op een virus dat door het naastgelegen lab werd onderzocht.