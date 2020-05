Australië leidt de charge en morgen blijkt of China dat gaat beantwoorden met tariffs op Australisch graan. Het land heeft bij de algemene vergadering van de WHO een motie ingediend die de gekochte WHO-directeur dr. Tedros oproept tot een "stepwise process of impartial, independent and comprehensive evaluation, including using existing mechanisms, as appropriate, to review experience gained and lessons learned from the WHO-coordinated international health response to Covid-19." China wordt niet letterlijk genoemd, maar in normale mensentaal staat hier natuurlijk of we even op kunnen helderen uit welke kom soep/biolab het virus nou eigenlijk echt kwam. De motie (document) wordt gesteund door 122 van de 194 landen. Trump heeft trouwens nog niet getekend, maar hij neigt er nog wel altijd naar Amerika's complete donatie aan de WHO stop te zetten. De Chinese president Xi Ping zei in een video-vergadering dat zijn land dit onderzoek, in """samenwerking""" met de WHO toe zal staan, maar pas "als de epidemie achter de rug is". Dr. Tedros echoot deze houding en zegt het onderzoek "op het vroegst geschikte ogenblik" te starten.