Pas als het bij wiskunde, astronomie, natuurkunde, scheikunde en econometrie net zo'n diversiteitsdrukte is als bij die softe baantjes, is er deels sprake van multicultuur. Maar nog niet helemaal.

Wat er nu gebeurt, is dat de migranten de posities innemen van blanken. Ze komen in gespreide westerse bedjes. Ze hoeven zich alleen maar in te schrijven voor onze scholen/universiteiten waar we eeuwen aan hebben gewerkt. Ze krijgen de sleutel van huizen die wij hebben gebouwd, met elektriciteit, stromend water, alle voorzieningen. Ze gaan naar ziekenhuizen waar eeuwen van onze wetenschap en studie in zit. Ze stappen in onze auto's en vliegtuigen, ze gebruiken onze infrastructuur. Ze profiteren van het soort maatschappij dat wij hebben opgebouwd, en waar eeuwen van gezwoeg, geploeter en oorlogen in zitten.

Pas als zij een gelijkwaardige bijdrage daartegenover stellen, is er sprake van equality. Tot aan die tijd - tja, tot aan die tijd zitten ze te teren op al onze verdiensten. En dat is niet erg, maar laat gehuichel over hun enorme verdienste dan svp achterwege.