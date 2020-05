Het COA is een verdienmodel voor tienduizenden mensen. De problemen waren er al heel lang, maar werden onder de pet gehouden, want het zijn goedverdienende, veilige banen, behalve dan misschien bij het (deugende) voetvolk. Niets mocht deze industrie in de weg staan. Door de emo-propaganda in de media werd de vluchteling zielig gehouden en de critici daarentegen gelijkgeschakeld met kampbeulen. "Hoe durf je deze arme mensen, die alles kwijt zijn, te bekritiseren". Draagkracht werd zo veiliggesteld en gegarandeerd onder het volk. Beschermt door leugentjes van ambtenaren, die allemaal willen dat het geld blijft stromen, evenals het warme deugende gevoel, wat door hun aderen stroomt.

Echter men heeft een roofdier gevoed. Met elk "incident" zonder consequenties, met elke mantel der liefde, wordt het brutaler en gewelddadiger. Het duwt tegen de de morele grenzen, om te herkennen dat er bijna geen gevolgen zijn voor wangedrag. En nu men begint te herkennen wat men heeft geschapen, de gevaren waaraan men zichzelf heeft ontbloot, komen deze schaarse verhalen.

Naast ons falen om fysieke grenzen op te werpen, hebben we, ook gefaald om onze morele grenzen te bewaken. We zijn slap, te meevoelend. We stellen eisen, die we niet na willen leven met doorwrochte gevolgen en hebben allerlei juridische hindernissen in het leven geroepen om ooit nog tot een situatie te komen waarin we snel, effectief en duidelijk kunnen in grijpen... nog voordat halszaken opmaat doen. Dus bij stelen, overvallen, bespugen, brand stichten, bedreigen moeten er al grote consequenties zijn. Zero tolerance is de enige manier om echte vluchtelingen te ontdekken en te beschermen. En het is ook de manier om onze eigen mensen te beschermen... uiteindelijk de eerste prioriteit.

Vermenigvuldig dit met 100, en men komt nog niet in buurt van de problemen.

Wie ooit op Twitter de prio meldingen in de gaten heeft gehouden, en daarbij de adressen van bekende AZC's, ziet de dagelijkse de gang van hulpverleners naar deze adressen, in heel Nederland.

Net als de doden door corona is er sprake van onderrapportage. Men laat het niet zien, velen willen het niet zien. Maatregelen komen te laat, te weinig en zetten geen zoden aan de dijk. M.i. is er sprake van een structurele bedekking/vergoelijking van feiten.

Maar stem vooral weer op de partijen die dit allemaal mogelijk maken.