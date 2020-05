@van Oeffelen | 16-05-20 | 13:11:

De kiezer is een minkukel omdat hij zomaar van partij wisselt omdat iemand iets in de media zegt of omdat er een nieuw leuk poppetje is. Waarom gaan mensen niet voor het grote verhaal en hun idealen. Het is toch geen ienemienemutte? Even geen zin in klimaat. Doei D66. Even geen zin in anti islam. Doei PVV. Hallo VVD, ik ben alles alweer vergeten van de afgelopen 10 jaar.