Deze foto kwam ik van de week op Twitter tegen. In Nederland gemaakt. Een eik met een dikke laag dubbelzijdig plakband er om heen. Een paar honderd insecten en rupsen die zijn vastgelopen en gestorven.

Het ding hangt er in het kader van onze oorlog tegen de eikenprocessierups. Maar daarvan is geen enkel exemplaar te bekennen. Ik word heel triest van dit soort dingen. Moedeloos. De foto laat zien hoe de angst ons leven steeds meer beheerst. En hoe we daarmee trachten te dealen op een manier die niet alleen nooit gaat werken, maar die ons leven vooral ook steeds lelijker en benauwder gaat maken. Of nog scherper: die het leven langzaam maar zeker uit het leven perst. De foto is het bewijs.

Het interessante is natuurlijk dat er een link is met corona. Groot en ongrijpbaar, nieuw en onbekend, gevaarlijk (in elk geval voor een deel van ons). En in sommige gevallen: dodelijk. We gaan er net zo rücksichtlos tegen tekeer als de ambtenaar die denkt dat hij met z'n rol plakband de wereld een beetje beter maakt.

Nu leven we opeens in een wereld waarin we elkaar niet meer mogen aanraken. Waarin we bang worden gemaakt voor andere mensen. Ik zie foto's van kleuters op een speelplein, elk in hun eigen met krijt afgezette vierkant. Mensen sterven moederziel alleen in ziekenhuiskamers die ogen als proefdierlocaties; zelfs hun eigen familieleden durven niet meer in de buurt te komen.

Een thuiskapster krijgt de corona-gestapo op bezoek; door haar buren aangegeven bij Meld Misdaad Anoniem. Hoogbejaarden staan met de duimen omhoog achter glas terwijl de familie met een hoogwerker en een high tea vijf meter verderop in de lucht hangt. Iedereen doet zoveel mogelijk alsof het normaal is, of énig. Blijven lachen oma - we komen op het NOS-journaal.

Wat een hel. In zo'n wereld wil ik helemaal niet leven.

'Roken is dodelijk', staat er al jaren op pakjes sigaretten. Elke keer als ik het zie, denk ik: Leven is ook dodelijk. Konden we dat nou maar gewoon accepteren. De afgelopen eeuwen werd leven steeds ietsje minder dodelijk; we worden althans veel ouder en blijven langer gezond. Door corona doen we nu een stapje terug. That's all.

In plaats van dat simpelweg te aanvaarden en een weg te zoeken die degenen die daar behoefte aan hebben zoveel mogelijk beschermt, doen we hetzelfde dat we op de foto zien. In blinde paniek hebben we een nietsontziende oorlog ontketend. If you're not with us, you're against us.

Het virus is gevaarlijk, maar onze reactie erop vind ik nog veel gevaarlijker.

Thijs Heslenfeld

