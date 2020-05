De Oekraïense MH17-verdachte Leonid Chartsjenko (de laagste in rang van de vier oorspronkelijke JIT-verdachten, en de enige met de Oekraïense nationaliteit) zou zijn gearresteerd. Dat meldt het AD dat het weer van de Russische BBC heeft, en die hebben het dan weer van "bronnen". De Volksrepubliek Donetsk zou Chartsjenko (wij schreven eerst Ghartsjenko maar weten wij veel) al sinds 11 maart vasthouden. Maar er hoort helaas wel een Onderste Steen Winstwaarschuwing bij. Het lijkt er namelijk op dat Chartsjenko (een veroordeeld verkrachter) is gearresteerd om hem te beschermen tegen kidnapping door Oekraïense commando's. Tsja. Kan hij in ieder geval niet voor het oog van de wereld naar Moskou worden gevlogen. Sluiten we af met deze quote van een anonieme oud-collega van Leonid: "Misschien willen ze hem op deze harde manier beschermen, maar het is wel een heel vreemde methode om dat zo te doen." Nogal vreemd, ja. Wordt vervolgd (maar waarschijnlijk niet bestraft).