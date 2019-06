Bellingcat is een amateur-bureau. Wanabee journalistjes die nauwelijks enige ervaring op dat gebied hebben. Natuurlijk krijgt Rusland de schuld! Dat was al vanaf dag 1 zo bepaald. Normaal hoor je iedereen roepen dat we het oordeel van de rechter moeten afwachten, maar in dit geval wezen zelfs overheidsdienaren Rusland zonder vorm van proces als schuldige aan.

Logisch, want Oekraïne moet als lieveling van de EU buiten schot blijven. Eventuele betrokkenheid van Oekraïne zou heel slecht uitkomen in het grote Maak-Rusland-Zwart spel. Daar komt nog bij dat het vrijwel zeker nooit het plan was specifiek de MH17 neer te halen. Kwestie van vergissing, kan gebeuren in een gebied waar een complete oorlog woedt. Knap stom en arrogant om daar desondanks met passagierstoestellen overheen te blijven vliegen.

En dan die totaal overtrokken janktoestanden rond de slachtoffers. Natuurlijk is het heel erg voor de nabestaanden, dat staat buiten kijf. Maar ik voel me niet geroepen doorlopend te moeten rouwen en mijn klederen te moeten scheuren en as over mijn hoofd te moeten gooien (zie Bijbelse rouw) om mensen die ik zelf nooit gekend heb.

Er komen jaarlijkse vele honderden mensen om in het verkeer en door ernstige ziektes en daar hoor je eigenlijk niets of niemand over. Voor mij zijn de slachtoffers én nabestaanden gewoon misbruikt in de grote propaganda-acties tegen Rusland. Bah.