Beste Reageerder{ster},

De Nederlandse regering is niet blij met de aandacht voor dit dossier.

erg voor de slachtoffers? de huidige Nederlandse regering en verantwoordelijke laten krokkodillen tranen rijkelijk stromen, denk ook even terug aan de volgevreten Timmermans {die even vele kilos is afgevallen voor de verkiezing, anders kon hij geen enkel stem lokaal betreden}.

Zo jammer denkt de Nederalndse regering, we hadden hier vele deals uit kunnen halen.

Door deze aandacht is het voordeel afgenomen.

slachtoffers? zo jammer, het had zoveel kunnen oplevern.

nu ik dit schrijf, besef ik werkelijk dat ik al het vertrouwen in de huidige regering verloren heb.

Ik besef ook heel erg goed dat het dus zo in alle landen gaat.

Trump zegt Amerika eerst, ik heb het gevoel dat het IK eerst is in deze maatschappij.