Heel dom natuurlijk. Waarom niet taggen en toch door laten gaan naar Nederland om vervolgens de keten hier ook in kaart te brengen. Ik geloof eigenlijk helemaal niet in deze drug busts. De eeuwenoude strategie waarbij je eerst een kleine vis pakt, om vervolgens de grotere vis te pakken werkt gewoon. Alleen doen we het niet. Als ze zo'n grote drugs baas pakken is er nooit genoeg bewijs, komt er een gladde advocaat bij en lopen ze binnen de kortste keren weer vrij. Zie Willem Holleeder en hoe lang het duurde om die achter de tralies te zetten. Te belachelijk voor woorden. Nederland wordt steeds meer een narcostaat en we kunnen het zo makkelijk aanpakken, maar we doen het niet.

Drugs legaliseren, en wat niet legaal is gewoon handhaven. Als de politie in Nederland net zo gefocust was op het pakken van drugsbazen als ze zijn in het uitdelen van onzinnige verkeersboetes dan was Nederland vrijwel drugs vrij. Daarvan ben ik volledig overtuigd.

We kunnen het allemaal alleen we doen het niet!