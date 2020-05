Trump beschuldigt de laatste zwarte president Obama van Obamagate en zoals iedereen weet is Obamagate strafbaar. Maar goed, wat is dan ongeveer de volgens Trump "biggest crime in American history, by far" die "makes Watergate look smalltime!" We hebben drie jaar aan moeten horen dat Trumps verkiezing door Russian collusion kwam, maar die aanklacht eindigde in total "complete and total exoneration". Ook heeft Trumps eigen (!) Attorney General William Barr vorige week de Russia Gate zaak tegen Trumps voormalige veiligheidsadviseur generaal Michael Flynn laten vallen. Dat is op zich vreemd natuurlijk, deed denken aan de vrijspraak van Roger Stone, en leidde uiteraard tot een storm aan kritiek. "Eyebrows were raised when career prosecutor Brandon Van Grack, who had helped secure Flynn’s plea agreement, abruptly withdrew from the case less than an hour before the charges were dropped. He reportedly also withdrew from other cases, but has not resigned."

Flynn bekende op 1 mei 2019 schuld (PDF) voor het eenmalig liegen tegen FBI-agenten "in a meeting at the White House on Jan. 24, 2017, that he was led to believe was a friendly chat among friends". Die laatste zin komt uit een opvallend hoofdredactioneel commentaar van de Wall Street Journal, waarin ze partij lijken te kiezen tégen Obama (onderstaand te lezen bij Tim Pool).

Gister 'lekte' een audiofragment van Obama aan 3000 Obama alumni, waarin Obama over Flynns vrijspraak zegt dat "There is no precedent that anybody can find for someone who has been charged with perjury just getting off scot-free. That's the kind of stuff where you begin to get worried that basic - not just institutional norms - but our basic understanding of rule of law is at risk." Dat is best oneerlijk, want Flynn is nooit aangeklaagd voor "perjury", liegen onder ede.

Enfin, daarop lanceerde Trump dus zijn tegenaanval #Obamagate, stuurde 1 dag meer dan 100 tweets over en kreeg het trending. En ging bovendien op een dusdanige retweet spree dat zelfs tweets die zijn eigen Departement of Justice corrupt noemen een slinger kregen. Het nieuwe normaal.

Obamagate is de beschuldiging dat Obama in de laatste weken van zijn termijn persoonlijk op de hoogte zou zijn geweest van de inluispoging van Trumps aanstaande veiligheidsadviseur Flynn. En vandaag heeft Director of National Intelligence Richard Grenell dus een lijst met namen van voormalige Obama-medewerkers openbaar gemaakt, die betrokken waren bij de Flynn sting. Republikeinen in de Senaat staan duidelijk niet te trappelen om Obama-medewerkers of zelfs Obama zelf daadwerkelijk te vervolgen.

Want: hoe erg is het sec eigenlijk dat president Obama op de hoogte was van een inlichtingen intercept tussen de Russische ambassadeur en generaal Flynn? Die vraag wordt ook op Fox News door een ingevlogen commentator gesteld, waarna de anchor afsluit met "Well, uhm, we're gonna have to leave it there." Lol, kortom, een complexe en nog lopende zaak, die voor kamp-MAGA de sfeer en toon al weer lekker zet voor november. Onderstaand een duidingsvideo van Tim Pool. Tucker Carlson na de breek.

