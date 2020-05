De mondkapjes hebben een malle historie. Al maandenlang roepen Jaap en zijn Mensen dat die dingen zinloos zijn, en al even lang zitten we (nou ja, jullie, wij hebben gewoon auto's) onbeschermd in bussen en treinen, waar allerlei krampachtige ándere maatregelen genomen zijn om mensen uit elkaar te houden (foto's na de breek). Deze week is aangekondigd dat mondkapjes per 1 juno ineens toch verplicht worden in het OV, dus tot die tijd is het nu ineens extra vreemd om ze niet te dragen, en dan vanaf 1 juno in ene wel. Daar bovenop blijft Jaap zeggen dat het een "politieke keuze" is, wat hem betreft hebben die smoelbeschemers.nl (sorry, maar onze auto's hebben ook benzine nodig) nog steeds geen enkele zin. Afstand houden is beter, volgens Jaap. Maar dat is dus weer lastig in de trein. HOE MOET HET DAN!? Nou. Dat gaat Professionele Treinturk Alptekin Akdogan ons uitleggen. OBER! Drie lahmacun en een paar potten pils, graag. (Oh en we hebben het misschien ook nog ff over DENK.)

Live om 21:00 uur, hierboven of op het GSTV YouTube-kanaal.