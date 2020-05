Iedereen en z'n kruiperige voorleesvader was helemaal in de wolken over de verbindingsbetrachting van Arnon Grunberg, afgelopen maandag 4 mei, in een speech waarin hij zichzelf als jood met Marokkanen vergeleek, en daarmee joden de nieuwe Marokkanen noemde. Het was het makkelijkste (en meest sleetse) truukje uit De Dictaten van Deug, waarmee iedereen die kritiek heeft op deze absurde persoonsverwarring door de verwarde persoon Grunberg in een bruin hemd kon worden geschilderd. 'Zie je wel, daar zitten ze...'

Op dezelfde (dezelfde!) dag zelfcensureerde de NPO een programma van FunX, omdat het een ramadanprogramma was waar (door een Marokkaan!) muziek gedraaid werd, en de islamitische geloofsgemeenschap dat onschuldige feit in een vrij land met haat, agressie en doodsbedreigingen te lijf ging. Krekels uit Kamp Grunberg.

Een dag eerder werd er weer eens een Arnon Grunberg geliquideerd in Amsterdam Oost. Stilte in de Claudia Debreijdingskerk. Twee dagen later pleegden een paar vermoedelijke Arnon Grunbergs een plofkraak. Over die herhaalincidenten (je zou het ook een patroon kunnen noemen) ook nimmer een woord van de verzamelde Grunberggemeente.

En het is nog geen weekend, of we zien een paar Arnon Grunbergs die zélf filmen hoe ze het gezag van een agent tarten en ondermijnen en hem voor "racist" en "kankerlijer" uitmaken omdat ze hun auto moeten verplaatsen - wat ze niet doen, en waarop de agent afdruipt. Eerstvolgende bericht: Joods restaurant HaCarmel alwéér doelwit van antisemitisch geweld, door wéér dezelfde Syriër (cultureel ook een soort Arnon Grunberg, maar dan met een ander paspoort - red.). Op wat tenenkrommend, emotieloos en gratweet geformuleerd Dilancommentaar na, horen we wéér niemand in de deugkerk hun eigenheilige hosanna's staken.

Islam en integratie zijn maatschappelijke uitdagingen die een probleem werden omdat Arnon Grunberg en zijn adepten altijd naar de verkeerde “hunnie” wijzen als die deze uitdagingen wél bespreekbaar willen maken en wél het hoofd willen bieden. Want door naar hunnie te wijzen, hoeven ze nooit zichzelf in de spiegel aan te kijken. De enige koppen die vervolgens sociaal en maatschappelijk rollen, zijn die van degenen die zich wél uitspreken tegen religieuze onderdrukking, geweldsdreigingen en antisemitisme dat hoofdzakelijk uit islamitische, integratieweigerende hoek komt. En ja, dat zijn verdomd vaak Marokkanen.

Wat is het nut en de meerwaarde van herdenkingstoespraakjes bij herdenkingen, als ze alleen over de schouder kijken naar het verleden om gratuite, tot niets verplichtende waarschuwingen formuleren die het vrije zicht op de realiteit van het heden juist belemmeren? "Dit nooit meer" verzeker je niet door het in plakkerige toespraakjes te bezweren voor een instemmend kliekje ja-knikkers en kruipers , maar door op te staan en je uit te spreken als écht fascisme, écht antisemitisme en échte ondermijning van de rechtsstaat hun lelijke tronies vertonen.

Maar ja. Iedere keer als die hun gezicht laten zien en zich roeren, staan Arnon, Claudia en hun Heilige Kerkgemeenschap van Hunnieroepers met een wapperende vinger in je gezicht te priemen dat je díe kant niet op mag kijken om de duisternis van de 21e eeuw te zien. Een land zonder vrij zicht, is geen vrij land. En we weten hoe dat komt: dit land heeft een Arnongrunbergprobleem.