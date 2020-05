Berichten over anti-semitisme: 192312312

Berichten over semitisme: 0



Ow wacht, ik hoor het je al denken: "Nazi!!11!!, Racisttt!!!" even lezen ok?



De berichtgeving omtrent anti-semitisme vind ik altijd interessant om te zien. Er is in de recente geschiedenis zo een gigantische shift ontstaan over hoe er over dit onderwerp word gesproken.



Bij wijze van feiten zijn Joden het meest vervolgde volk ter wereld, bijna uit 200 landen gezet en anti-semitisme was vroeger de norm. Je zou kunnen stellen dat al onze voorvaderen tot aan christus zijn tijd wel bekend waren met verhalen over de gevaren van semitisme.

Fast forward naar huidige tijd. Ik kan mij herinneren dat op de basisschool het woord anti-semitisme wel 100x voorbij kwam. En hierdoor is een zeer snelle inversie in waarden ontstaan. Het gevaar van anti-semitisme is de enige zijde van de munt die nu nog besproken mag worden.



Zonder hier een goed of fout aan te hangen is het wel een heel tastbaar voorbeeld van hoe onze collectieve waarden worden gecreeerd. Zelfs mensen die niet cultureel/filosofisch/geschiedkundig onderlegd zijn verdedigen die waarde desondanks op een heel heftige manier. Het is dus veel meer een soort collectief mystieke participatie waar wij in leven.



Kortom: Herhaal een waarde tegen kinderen, en je hebt een hele generatie die die waarde verdedigt. Ook al is het een complete inversie van wat de mensen altijd als overtuiging hebben gehad.



En nouja... vaak is dat wel goed. Waarden moeten ook veranderen. Maar toch...(en ik ga alvast bukken onder mijn bureau)... vind ik dat we bijvoorbeeld het ook eens over 'semitisme' moeten hebben zonder het 'anti' er voor.



Eenzijdigheid in dingen maakt men makkelijk manipuleerbaar.

Dus niet enkel pro democratie zonder het over de gevaren van democratie te hebben.

Niet enkel pro feminisme, zonder het over de nadelen en gevaren te hebben.

Niet enkel pro socialisme, zonder het over de nadelen en gevaren te hebben.

enz.

Al deze ideologische bezetenheid in combinatie met een nieuw soort mens dat aan zijn telefoon/computer zit vastgekluisterd terwijl overheden en tech giganten bepalen wat u op dat schermpje te zien krijgt is een pad dat enkel leid naar ideologie.



En we hebben keer op keer gezien waar ideologische bezetenheid toe leid.