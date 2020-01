Een 'verdacht pakketje', meestal gewoon een koffer vergeten door je slordige tante, of de weekboodschappen die zijn blijven staan in de vertrekhal. Maar het verdachte pakketje dat zojuist is aangetroffen bij joods restaurant HaCarmel is honderd procent zeker een verdacht pakketje, niet in de minste plaats omdat HaCarmel in het verleden al het lijdend voorwerp was in de dadendrang van de Syrische interieurarchitect Saleh Ali, de tuf druipt er van de ramen en er vloog er ook nog eens een steen tegen de ruit. We zien een reeds honderd jaar geleden uit de handel genomen doosje tulpglazen van Heineken, we ontwaren draadjes, een of ander mechanisme, slordig geplakte tape en smurrie. Voor de geloofwaardigheid van alle andere verdachte pakketjes is het misschien goed als dit verdachte pakketje gewoon een keer een echt pakketje is, en derhalve niet meer wordt aangemerkt als verdacht pakketje, maar gewoon als 'pakketje'. Want is dit pakketje eigenlijk nog wel 'verdacht', terwijl iedereen kan zien dat iets of iemand een boodschap wil afgeven met dit verdachte pakketje? De Amstelveenseweg is afgezet, de Teamleider Explosieven Veiligheid doet onderzoek & LIVESTREAM NA DE KLIK.

UPDATE: Buurtbewoner tegen GeenStijl: "Buurt wordt ontruimd"

UPDATE: Journalisten ook op afstand gezet

UPDATE: Bommenmakkers trekken hun pakjes aan