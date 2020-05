NIet tof dat het jong hier zo toe "gedwongen" werd,

Maar even: heeft iemand deze doeber wel eens gehoord met zijn programma in de vroege ochten op npo1 bij bnn/vara?

Doet ie (vziw) al jaren. En MIJN GOD, wat een talentloos figuur is dit zeg! Gegarandeerd 'cringe' in de eerste minuten dat je luistert.

Kan geen normaal gesprek voeren (maar het program draait erom dat jan en alleman kan inbellen), begrijpt zijn luisteraars niet (nou is dat niet zo gek want natuurlijk krijg je daar een partij paradijsvogels maar goed).

Nee, deze is er echt alleen voor de inclusiviteitspunten naar binnen gefietst.

Het klinkt als een aardige jongen, maar talent heeft hij gewoon niet.

Vind het ergens nog zielig voor hem ook, want kan me niet voorstellen dat hij zelf nou elke dag met een goed gevoel zijn werk doet. Het is gewoon een worsteling voor die jongen...