Vanochtend werd joods restaurant HaCarmel in Amsterdam-Zuid maar weer eens onvrijwillig verbouwd en wat schetst nou onze verbazing, het is DEZELFDE clown die vorige keer allahoe akbarrend de toko probeerde te slopen: "De verdachte is een 31-jarige man en een bekende van de politie. De verdachte is in juli 2018 door de rechter veroordeeld wegens vernieling van meerdere ruiten en diefstal van een vlag en uit hetzelfde restaurant in december 2017." De Syrische sloopkogel Saleh Ali dus, die had deelgenomen aan de terroristische strijd in Syrië en tevens de man die 'opzettelijk belastende informatie heeft achtergehouden in de procedure tot het verkrijgen van een verblijfstitel in Nederland'. Saleh Ali kreeg een paar weekjes straf en in het vonnis stond destijds: "Om te voorkomen dat hij opnieuw in de fout gaat, vindt de rechtbank het van belang dat hij intensief wordt begeleid en behandeld. Het opgelegde locatieverbod moet hem ervan weerhouden dat hij zich opnieuw op het restaurant of de eigenaren richt." Nou, we kunnen wel stellen dat het is mislukt. Laten we hem nu maar een locatieverbod geven voor heel Nederland. HUP & doei, terug naar Syrië!