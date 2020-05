Gelukkig zeg, ook in coronatijden blijven sommige dingen gewoon hetzelfde: belastingen, de dood en in Amsterdam is vannacht een mijnheer omgelegd en in de buurt is een brandende auto aangetroffen. De politie onderzoekt nog of die twee gebeurtenissen iets met elkaar te maken hebben. Komt die spoiler: ja, dat hebben ze. De dader(s) is/zijn ervandoor; de auto had Duitse kentekenplaten. Een teleurgestelde Duitser die met zijn ratelslang ging wandelen omdat hij zijn weekje koilen graben in het water had zien vallen? Een coronahoester die de bacillen in het gezicht van de verkeerde spoot? Iemand vals gespeeld bij 'schipper mag ik overvaren'? Een verdwaasde F1-supporter? De aan crack verslaafde moedervis van de SOS Dolfijn? Of toch maar weer gewoon een connectie met die 4.500 kg onderschepte Vlissingse / 4.000 kg Antwerpse coke? Er worden aardige partijtjes Colombiaans marcheerpoeder onderschept en dat vindt niet iedereen even leuk. En ach, een massale onderwereldoorlog, die kon er ook nog wel bij in 2020. Gezellig!