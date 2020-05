Zit als volgt. Ter viering van 45 jaar diplomatieke relaties tussen China en de EU die 27 jaar geleden werd opgericht, plaatsten "the EU Ambassador to China and the Ambassadors to China of the 27 EU Member State" een opiniestuk in de Engels- en Chineestalige staatskrant China Daily. In het origineel staat de zin: "But the outbreak of the coronavirus in China, and its subsequent spread to the rest of the world over the past three months, has meant that our pre-existing plans have been temporarily side-tracked (...)." In de China Daily-versie daarentegen, staat: "But the outbreak of the coronavirus has meant that our pre-existing plans have been temporarily side-tracked (...).

De EU ging akkoord met het verwijderen van China als bron van het coronavirus, zonder te overleggen met de ambassadeurs namens wie het stuk geschreven is. "Diplomats from several European countries confirmed that their governments had not been consulted and some only found out about the changes to the article after it was published. One of the diplomats said there had been no discussion about the piece in capitals, nor among diplomatic missions in Brussels." Uiteraard gebeurde dit alles daags na World Press Freedom Day afgelopen zondag, waarbij de EU natuurlijk weer van de hoogste toren blies hoe belangrijk dat allemaal wel niet is.