Proces verbaal houd geen stand bij rechter omdat de noodveroordening in strijd is met de grondwet.

Los daarvan kunnen de verbaliseerden aangifte doen tegen de aanhouding omdat er geen gepaste 1,5m afstand in acht werd genomen. De demonstranten zijn in gevaar gebracht door de aanwezige politie.

Los hiervan gaat het nergens meer over wat er gaande is. De samenleving is compleet failliet. Is dit hoe we in een democratie met het vrije woord omgaan. Dit gaat alle perken te buiten. Na het zien van de online beelden is mij wederom helder geworden wat het doel van de politie was.

Wie afkeurt wat deze demonstranten deden is een democratie niet waard. En dat rond bevreidingsdag, een schande!