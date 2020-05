U weet: wij stoppen met de dagelijkse driegetallenbingo van het RIVM. Maar dat betekent niet dat wij wegkijken bij de harde cijfers van de coronapandemie. Wij gaan dus gewoon door met de wekelijkse Statistieken des Doods van het CBS en vullen die vandaag aan met nog meer necrofiele cijferporno zodat u tenminste weer een beetje context hebt bij al die ellende. "Voor week 17 (20 tot en met 26 april) wordt het aantal overledenen geschat op ongeveer 4 000. Dat zijn er zo’n 250 minder dan in week 16 toen 4 264 mensen overleden. De daling is daarmee kleiner dan in de week daarvoor; toen daalde het aantal overledenen nog met bijna 700. De sterfte in week 17 valt ongeveer 30 procent hoger uit dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020."

Meerrr cijfers

Het RIVM update dagelijks veel meer cijfers dan alleen die drie bingogetallen. Zo waren er gisteren opeens specifieke gegevens over zorgmedewerkers beschikbaar: na bij 14.000 besmettingen zijn er negen zorgmedewerkers overleden, waarvan in ieder geval zes met onderliggende lijden. Verschrikkelijk uiteraard, maar omdat in de zorg relatief veel vrouwen en jongeren werken bevestigt het lage sterftepercentage (0,065%) eigenlijk het beeld van de uitgebreide RIVM-cijfers over de rest van de bevolking (zie tabel na de breek): juist ouderen en mannen overlijden aan corona.

En alles over de (dalende) IC-bezetting leest u hierrr.