Marianne Zwagerman (schrijfster, dagspreker, allround bemoeial) schreef in een column voor BNR dat de corona-zeis door het dorre hout gaat en sindsdien is iedere sentimentele schreeuwer en z'n Minister van Clownsschoenen permanent piswoest op de vrouw met de venijnige opvattingen. Ze is ook nog eens tegen de anderhalvemetereconomie, maar wat wil ze dan wel? De enige talkshow die daadwerkelijk tijd maakt voor een gesprek, het GSTV Coronacafe, besloot haar uit te nodigen om het te vragen. En daar ging ze op in, met de woorden: "In het begin mochten we bang, onzeker of nerveus zijn, want toen wisten we nog niet wat er op ons af kwam. Maar inmiddels zijn we zoveel weken verder, het wordt tijd om onze ratio terug te vinden en een weg uit deze crisis te zoeken." Nou. Dan zullen we daar eens een fris groen boompje over gaan opzetten!

