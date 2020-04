Landgenoten. Het is vandaag Woningsdag, de mooiste dag van het jaar. We vieren de verjaardag van Woning Willy en staan er weer eens even bij stil hoe fijn het is om een Woning te hebben. Want iedereen loopt altijd wel te zeiken over dat een Woning hartstikke duur is, maar reken maar dat andere landen zonder Woning hartstikke jaloers op ons zijn. Want stel nou dat je geen Woning had, dat zou toch verschrikkelijk zijn? Ga maar na, zo'n beetje sinds het begin van de mensheid hebben volkeren al Woningen, het zal vast wel evolutionair handig zijn of zoiets. En bij zo'n traditioneel instituut hoort een traditionele Woningsdag dus gaan we vandaag vrolijk oranjewitter drinken, woekhappen, wijkerpoepen en onze ouwe rotzooi verkopen op de wijmarkt. En dan vanmiddag tijdens de Nationale Toost ook nog even genieten van die heerlijke Woningin van ons. Leve de Woning! Hoera! Hoera! Hoera! Weel plezier!

TOESPRAAK!