We worden geacht kritisch te zijn, op enige en alle politici. Want je moet over ze schrijven, en niet met ze lullen, zei één of andere ouwe pijproker van een dode boom wel eens - en die had gelijk. Maar kijk nu eens naar onze parlementaire pers: allemaal iets te dikke mik met het partijkartel. En dan wij. Op afstand altijd zo'n grote bek, en dan krijgen we ineens Pieter Omtzigt over de stijlloze studiovloer. Een Kamerlid, van een partij die we eigenlijk niet pruimen, maar waar we als politicus toch best een beetje tegenop kijken. Gewoon, omdat hij die controlerende taak van het Kamerlidmaatschap zo goed begrijpt. Eens zien of wij onze controlerende taak ten aanzien van hem ook een beetje waar kunnen maken...

LIVE om 21:00 uur: 'Dus Pieter, vertel eens, wanneer begin je nou eindelijk voor jezelf?'

Instant Update: De Fransen trekken 7 miljard uit voor het Air France-gedeelte, Nederland vermoedelijk 3 tot 3,5 miljard voor KLM. We hebben een openingsvraag zo...

Terugkijken of alleen de audio?

Na afloop is de show meteen terug te zien op YouTube. Audio only kan ook: in Spotify, op SoundCloud en via Apple Podcasts maken we na afloop de podcast-versie zo snel mogelijk beschikbaar.