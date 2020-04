Je zult maar ergens begin februari geopend zijn.

Nog geen tijd gehad om vet op de botten te kweken. Doorgaans nog geen mega omzetten en dan moet je ineens dicht.

Of je zit in een retail hoek (mode) waar het sowieso al sappelen is qua marges en je de winst vaak als voorinvestering gebruikt voor de nieuwe collectie.

Of je hebt een horeca tent welke in een 1.5 meter maatschappij niet rendabel is.

Ik snap wel dat er een boel op omvallen staan.