Overledenen per week (CBS)

Bron grafiek

Vergeet die dagelijkse update om twee uur. Die is dan misschien wel actueel, maar vertelt niet het hele verhaal. De meest optimaal complete voorlopige definitieve sterftecijfers komen tegenwoordig een week na dato van het CBS in de vorm van het totale sterftecijfer in Nederland. Vorige week de cijfers over week 15, dat is dus de week voor vorige week, vandaag doen we week 16, oftewel vorige week. En we kunnen u alvast verklappen: dat worden veel doden. Want doodgaan aan corona doen we in Nederland gewoon samen. Ook als we niet in de RIVM-update terechtkomen, omdat niet iedereen getest wordt. Meer sommetjes bij de Volkskrant en een Stijlloze Bierviltjesberekeningen over het aantal extra doden aan de grote C na de breek. Wij zijn even cbs.nl f5'en en updaten dit topic zsm.

UPDATE: circa 4313 doden in week 16, een daling gelukkig: ongeveer 1200 meer overlijdens in week 16. Bierviltje hieronder wordt zsm geüpdatet.

UPDATE: Bierviltje geüpdatet. In week 11 t/m week 16 in totaal 6771 meer doden dan gemiddelde in eerste 10 weken van het jaar.

UPDATE: Hierrr prima draadje met interpretatie cijfers



oranje lijn = 2020

Stijlloos Bierviltje des Doods

Sterfte vanaf week 11 van 2020, vergeleken met gemiddelde eerste 10 weken 2020

NB: normaal daalt sterftecijfer in deze weken licht

Week 11: 3213 (81 meer dan gemiddelde eerste 10 weken)

Week 12: 3596 (464 meer dan gemiddelde eerste 10 weken)

Week 13: 4438 (1306 meer dan gemiddelde eerste 10 weken)

Week 14: 5068 (1936 meer dan gemiddelde eerste 10 weken)

Week 15: 4937 (1805 meer dan gemiddelde eerste 10 weken)

Week 16: 4313 (1181 meer dan gemiddelde eerste 10 weken)



Totaal week 11 t/m 16: 21.309 (6771 meer dan gemiddelde eerste 10 weken)