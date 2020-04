Vijf weken terug leek Wilders me oprecht bang. Of dat nou om zijn eigen leven ging, dat van zijn dierbaren of dat van zijn kiezers weet ik niet, maar het viel me echt op.

Nu lijkt alles wat rustiger te worden en is zijn angst wat afgenomen, en dus past hij daar ook zijn toon op aan. Zeg niet dat dat goed is, maar het lijkt me wel oprecht.