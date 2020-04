Een jaar of 15 geleden had ik via een fotograaf (vriend van een stuntrijder voor Motormaniacs) een aantal modellen leren kennen. Ik regelde auto's en motoren voor hem. Met één van die modellen ging ik wel eens rijden in een mooie testauto, zij blij ik mooie foto's en ook blij. Haar vader werkte zijn hele leven al als bewaarder in de Scheveningse gevangenis. Toen ik hem een een keer wat langer sprak vertelde hij iets over zijn werk - 2005 dus! - en hij zei dat hij het niet meer leuk vond en vaak bang was iets waar hij vroeger nooit last van had. Hij zei letterlijk: "Als ik tegenwoordig in de ogen van die gevangenen kijk zie ik..... NIETS!, letterlijk helemaal niets het is totaal LEEG als ik in die ogen kijk en dat is eng Daan DOODENG." Tja 15 jaar geleden alweer kun je nagaan hoeveel er van dat enge inteelt-tuig bij gekomen is en die zijn ook nog eens veel jonger...... doodeng.