:

“ klimaat bestendige” LOL!

Dit is dus het probleem van onze gezag voerders , Grootheids waanzin.

Control freaks wanend in soort of groter dan god modus alsof ze een thermostaat in handen hebben in de woonkamer.

Het wordt tijd dat dit soort volk een “ down to earth” cursus krijgen gebaseerd op een zero CO2/ stikstof stikstof beleid.

Dit houd in dat ze een maand moeten leven/ overleven in hun blote hol midden in de natuur waarbij vuur maken verboden is.( CO2 en Stikstof, mag niet he).

Na een maand worden ze weer opgepikt en volgt voor de overlevende de medische revalidatie. Hierna doen we de evaluatie van het 5 sterren verblijf in moedertje natuur.