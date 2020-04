Klaas is tegen corona. Geert is tegen corona. Pieter, die is ook tegen corona. Rob is tegen corona. Jesse is tegen corona. Als het om corona gaat, dan is Lilian tegen. Lodewijk houdt niet van corona. Gert-Jan is tegen corona. Esther is tegen corona. Henk is tegen corona. Kees is tegen corona. Farid is tegen corona. Thierry is niet-ironisch tegen corona (blijkt uit apps, red.). En Femke en Wybren zijn ook tegen corona. Zo. Nu weet u alle standpunten weer. Want de briefing van Jaap en zijn mensen is voorbij dus we kunnen van start met de beraadslagingen over waarom we drie weken verlenging kregen terwijl we ons VOORBEELDIG gedragen. Allemaal mondkapjes op, faalapps uit en intunen op de livestream na de breek.

