We misten 'm al, gisteren tijdens de persconferentie: Hugo de Jonge, de IJdele Smurf die doorgaans na een halfuurtje gezichtsbruiner als een bij richting de honing geilt als er een draaiende camera staat, dus hij zal wel een goede reden gehad hebben om te schitteren door afwezigheid. Bingo, hij was dus weer bezig zijn carrière op het spel te zetten met die waardeloze app van 'm: hij gaat er zelf eentje bouwen. Er gaat geen dag voorbij zonder dat kansloze gelul over die APP. Privacy is lek in die app. Het ontwerp van de app. App bouwen die GGD moet verlichten. Nieuw team werkt aan de app. Besluiten of een app gaat werken. Een app-a-thon. Een taskforce of de app ongewenst maatschappelijk gedrag kan veroorzaken. De app testen op begrijpelijkheid en toegankelijkheid voor zo veel mogelijk mensen. De app de app de app de app de app. He-le-maal gek van het omfloerste gespartel over die kinderachtige kleuterapp, we worden het, en als apps al sexy waren, dan heeft die stoffige ambtenarenpraat het mooi verpest. De libido is weg.

Niemand wil die app, niemand gaat die app vrijwillig installeren, niemand zit te wachten op die app, niemand gaat die app consequent bijhouden, niemand wil een eigen account op een privacy-Tsjernobyl, de risicogroep (bejaarden) snapt sowieso helemaal niks van apps en dan lezen we ook nog iets over 'DAT WERKGEVERS OF BEDRIJVEN HUN WERKNEMERS OF KLANTEN VERPLICHTEN DIE APP TE INSTALLEREN'. Als iemand, maar dan ook IEMAND, die app ons door de strot duwt gaat de telefoon linea recta de IJssel in en keren we terug naar de 3310. Oprotten met je app, De Jonge. "Over vier weken wil De Jonge een besluit nemen of zo'n app gaat werken of niet." Nou Hugo, hier heb je een besluit, genomen in een nanoseconde: NEE, die app gaat niet werken & GA EENS WAT NUTTIGS DOEN MAN SLOME. Meer geneuzel over de app in de hoorzitting, tweetsamenvatting hiero.