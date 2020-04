Heel gek: minister De Jonge van het Zorgministerie was AFWEZIG bij de persco van Mark & zijn Jaap zojuist. Jaap van Dissel mocht zijn schoenen vullen. Maar Jaap van Dissel is door niemand gekozen, die adviseert de politiek, en de politiek besluit vervolgens of ze die adviezen overnemen of niet. Jaap en zijn Mensen moeten achter politiek verantwoordelijke minister De Jonge kunnen staan. In plaats daarvan was ie er niet, zat ie thuis op de bank, met z’n sjieke schoentjes op tafel, of bij de kapper, maar hoe dan ook: niet bij de persco. RAARRR.

Waarom? 1 woord met 1 koppel teken: Corona-app. Die meneer met de mooie schoentjes stond onlangs met veel aplomb zijn CORONA-APP aan te kondigen. Je kon ideeën indienen en dan zou VWS dat gaan beoordelen en zo'n app zou iedereen gaan redden en veilig houden en zo. Hoop ideeën ingediend, appathon georganiseerd, en terstond was twee dagen live voor iedereen en z'n intens grinnikende nerd te zien hoe bedrijven die al voor vele honderden miljoenen aan ICT & Overheidsfalen op hun geweten hebben (Accenture, Capgemini) het niet voor elkaar kregen om een lekvrije, privacy-veilige app te lift-pitchen..

Wij voorspelden op voorhand al dat zo'n app een deep state device van je telefoon maakt (is het al, maar OK - red.) zonder ook maar één coronageval te voorkomen. Maar afgelopen weekend zag iedereen hoe alles faalt, rammelt en blundert - en echt helemaal niemand hield zich in om dat harde oordeel te vellen. Van experts die deelnamen aan de appathon tot meekijkende techjourno's. De privacy-experts die om inbreng gevraagd waren, hadden zich zelfs vóór aanvang al teruggetrokken vanwege de haast van Hugo, en de pijn die de privacy daar onderliggend aan zou lijden. Tot slot kwam - nota bene - Aleids Autoriteit Persoonsgegevens ook nog met een vernietigend oordeel over de voorgenomen corona-apps.

En daarom was Hugo er niet. Meneer dacht de gebraden haan te kunnen uithangen over zijn levensreddende zorg-app, alle input van ondernemers en IT'ers, en die prachtige transparante pitches op livestream dit weekend. Maar het werd een vastloper, een blue screen of death, en die hele schoenenwinkel appstore van Hugo kon /dev/null, samen met de rest van de zomer en alle evenementen en de eredivisie en wat dies meer zij. Dus bleef Hugo lekker uit beeld, en mocht een ongekozen wetenschapper de rol van "minister" op zich nemen.

En het enige waar de Staatsomroep naar vroeg, was waarom we na een maand van braaf gedrag niet wat nice things konden have'n. Nou. Bel Hugo maar, die weet het...

Ook zoiets