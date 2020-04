We kijken er weer/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) naar uit, de dinsdagdip in de cijfers van het RIVM waardoor de sterfgevallen en het aantal besmette personen wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) hoger zijn dan andere dagen, allemaal uit de koker van Jaap van Dissel die een/geen (doorhalen wat niet van toepassing is) bekwaam bestuurder is. De cijfers van het RIVM nemen we natuurlijk/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) met een korreltje zout, omdat het alles/helemaal niks (doorhalen wat niet van toepassing is) zegt over de werkelijke getallen. Iedereen heeft er toch wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) een eigen kijk op, maar hey, 14.00 uur Van Dissel Tijd, het is inmiddels zo oer-Hollands als een pan andijvie.

UPDATE: +165 overleden, +729 besmettingen

IC UPDATE: Het aantal bezette IC-bedden is met 71 gedaald naar 1087

En de duiding

Vandaag zijn er 118 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 165 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 34.134 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

Op de dinsdagen is het aantal meldingen van opgenomen en overleden patiënten de afgelopen periode vaak het hoogste van de week. Dat is te verklaren doordat meldingen van op vrijdag, zaterdag en zondag opgenomen en overleden patiënten op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.